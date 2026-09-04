Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are therefore subject to change.
Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 25 (Sept. 7-13). Be sure to check back Sunday for the latest updates.
Must-start, all formats
|1
|2
J. Luzardo SP PHI Jesus Luzardo SP PHI
|
vs
|
@
|3
Y. Yamamoto SP LAD Yoshinobu Yamamoto SP LAD
|
vs
|
@
|4
Advisable in most cases
|5
|6
A. Painter SP PHI Andrew Painter SP PHI
|
vs
|
@
|7
|8
N. Cameron SP KC Noah Cameron SP KC
|
vs
|
@
|9
H. Wesneski SP HOU Hayden Wesneski SP HOU
|
@
|
@
Better left for points leagues
|10
E. Perez SP MIA Eury Perez SP MIA
|
vs
|
vs
|11
|12
C. Prielipp SP MIN Connor Prielipp SP MIN
|
@
|
vs
No thanks
|13
J. Cantillo SP CLE Joey Cantillo SP CLE
|
@
|
@
|14
P. Sandoval SP BOS Patrick Sandoval SP BOS
|
vs
|
vs
|15
G. Rodriguez SP LAA Grayson Rodriguez SP LAA
|
@
|
@
|16
B. Chandler SP PIT Bubba Chandler SP PIT
|
@
|
@
|17
C. Burns SP CIN Chase Burns SP CIN
|
@
|
@
|18
D. Martin SP CHW Davis Martin SP CHW
|
vs
|
@
|19
B. Elder SP ATL Bryce Elder SP ATL
|
@
|
vs
|20
D. Peterson SP CHC David Peterson SP CHC
|
@
|
vs
|21
C. Bradford SP TEX Cody Bradford SP TEX
|
@
|
@
|22
|23
R. Vasquez SP SD Randy Vasquez SP SD
|
vs
|
@
|24
G. Hughes SP COL Gabriel Hughes SP COL
|
@
|
@