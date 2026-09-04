Every weekend, Scott White ranks the two-start pitchers for the upcoming scoring period and then categorizes them by how usable they are. The names depicted here require a certain amount of forecasting and are therefore subject to change.

Below are the two-start pitchers for Fantasy Week 25 (Sept. 7-13). Be sure to check back Sunday for the latest updates.

Must-start, all formats
1
D. Cease SP TOR Dylan Cease SP TOR
@
ATH
Athletics
 		vs
BAL
Baltimore
2
J. Luzardo SP PHI Jesus Luzardo SP PHI
vs
ATL
Atlanta
 		@
ATL
Atlanta
3
Y. Yamamoto SP LAD Yoshinobu Yamamoto SP LAD
vs
CIN
Cincinnati
 		@
MIA
Miami
4
T. Rogers SP BAL Trevor Rogers SP BAL
vs
CLE
Cleveland
 		@
TOR
Toronto
Advisable in most cases
5
J. Lopez SP ATH Jacob Lopez SP ATH
vs
TOR
Toronto
 		vs
SEA
Seattle
6
A. Painter SP PHI Andrew Painter SP PHI
vs
HOU
Houston
 		@
ATL
Atlanta
7
T. Melton SP DET Troy Melton SP DET
vs
MIN
Minnesota
 		vs
COL
Colorado
8
N. Cameron SP KC Noah Cameron SP KC
vs
ARI
Arizona
 		@
BOS
Boston
9
H. Wesneski SP HOU Hayden Wesneski SP HOU
@
PHI
Philadelphia
 		@
TB
Tampa Bay
Better left for points leagues
10
E. Perez SP MIA Eury Perez SP MIA
vs
NYM
N.Y. Mets
 		vs
LAD
L.A. Dodgers
11
L. Roupp SP SF Landen Roupp SP SF
vs
STL
St. Louis
 		vs
SD
San Diego
12
C. Prielipp SP MIN Connor Prielipp SP MIN
@
DET
Detroit
 		vs
CLE
Cleveland
No thanks
13
J. Cantillo SP CLE Joey Cantillo SP CLE
@
BAL
Baltimore
 		@
MIN
Minnesota
14
P. Sandoval SP BOS Patrick Sandoval SP BOS
vs
LAA
L.A. Angels
 		vs
KC
Kansas City
15
G. Rodriguez SP LAA Grayson Rodriguez SP LAA
@
BOS
Boston
 		@
WAS
Washington
16
B. Chandler SP PIT Bubba Chandler SP PIT
@
CHW
Chi. White Sox
 		@
CHC
Chi. Cubs
17
C. Burns SP CIN Chase Burns SP CIN
@
LAD
L.A. Dodgers
 		@
MIL
Milwaukee
18
D. Martin SP CHW Davis Martin SP CHW
vs
PIT
Pittsburgh
 		@
STL
St. Louis
19
B. Elder SP ATL Bryce Elder SP ATL
@
PHI
Philadelphia
 		vs
PHI
Philadelphia
20
D. Peterson SP CHC David Peterson SP CHC
@
MIL
Milwaukee
 		vs
PIT
Pittsburgh
21
C. Bradford SP TEX Cody Bradford SP TEX
@
SEA
Seattle
 		@
ARI
Arizona
22
B. Miller SP SEA Bryce Miller SP SEA
vs
TEX
Texas
 		@
ATH
Athletics
23
R. Vasquez SP SD Randy Vasquez SP SD
vs
WAS
Washington
 		@
SF
San Francisco
24
G. Hughes SP COL Gabriel Hughes SP COL
@
NYY
N.Y. Yankees
 		@
DET
Detroit
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