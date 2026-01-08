Nationals' Luis Garcia: Avoids arbitration with Nationals
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Nationals and Garcia avoided arbitration by agreeing to a one-year contract Thursday.
It's unclear what Garcia's salary will be, but he'll receive a raise after making $4.5 million in 2025. The second baseman slashed .252/.289/.412 with 16 home runs and 14 stolen bases across 139 games this past season. Garcia will be eligible for salary arbitration a final time next winter.
