The Nationals and Garcia avoided arbitration by agreeing to a one-year contract Thursday.

It's unclear what Garcia's salary will be, but he'll receive a raise after making $4.5 million in 2025. The second baseman slashed .252/.289/.412 with 16 home runs and 14 stolen bases across 139 games this past season. Garcia will be eligible for salary arbitration a final time next winter.

