Rockies' Tanner Gordon: Added to bullpen
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Rockies recalled Gordon from Triple-A Albuquerque on Tuesday.
Gordon has been sharp early on at Albuquerque, posting a 2.76 ERA and 15:4 K:BB over his first 16.1 innings. The righty holds a career 7.06 ERA in 23 starts in the majors, however, and appears pegged for a long relief role with the Rockies.
