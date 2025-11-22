Sean Guenther: Hits free agency
By RotoWire Staff
• 1 min read
Guenther (hip) was non-tendered by the Tigers on Friday.
Guenther was designated for assignment Tuesday and was likely to set become a free agent anyway. He threw only 18.1 innings in 2025 across multiple levels while dealing with a hip injury.
