Cavaliers' Craig Porter: Questionable for Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Porter (knee) is questionable for Sunday's game against the Trail Blazers.
Porter remains day-to-day after missing Friday's game against the Suns. Porter is averaging 17.8 minutes across his last six appearances for Cleveland.
