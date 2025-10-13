Cavaliers' Jarrett Allen: Does not play Sunday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Allen (rest) did not take the floor during Sunday's preseason loss to Boston.
Allen's absence resulted in Larry Nance drawing a spot-start, but Allen should be back in action for Tuesday's exhibition, which should shift Nance back to the second unit.
