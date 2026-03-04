default-cbs-image
Hendricks is questionable for Wednesday's game against Portland with an illness.

Hendricks was a late addition to the Grizzlies' injury report. With Santi Aldama (knee) out, Olivier-Maxence Prosper and GG Jackson would likely see heavy minutes in the frontcourt Thursday if Hendricks is unable to play.

