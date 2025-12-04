default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kalkbrenner will come off the bench Wednesday against the Knicks, Roderick Boone of The Charlotte Observer reports.

After starting his 19 previous appearances, Kalkbrenner will shift to the second unit with Moussa Diabate getting the starting nod. Diabate has been surging lately, making this a position battle to monitor closely going forward.

More News