Hornets' Ryan Kalkbrenner: Coming off bench
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner will come off the bench Wednesday against the Knicks, Roderick Boone of The Charlotte Observer reports.
After starting his 19 previous appearances, Kalkbrenner will shift to the second unit with Moussa Diabate getting the starting nod. Diabate has been surging lately, making this a position battle to monitor closely going forward.
