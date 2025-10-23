default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kalkbrenner supplied 10 points (5-6 FG), 11 rebounds, two blocks and one assist in 27 minutes during Wednesday's 136-117 win over Brooklyn.

Kalkbrenner earned the start in his regular-season debut Wednesday and made the most of it, recording his first career double-double in a solid showing. The 2025 second-round pick was a dominant defensive and interior presence during his time at Creighton, so his early impact at the NBA level isn't overly surprising despite his draft position. Notably, Kalkbrenner logged six more minutes than fellow center Moussa Diabate, while Mason Plumlee didn't see any court time.

More News