default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Kalkbrenner (ankle) has been downgraded to doubtful for Sunday's game against the Hawks.

After exiting Saturday's loss to the Clippers in the second quarter due to a sprained left ankle, Kalkbrenner is expected to miss the second leg of the team's back-to-back set. If the rookie big man is ultimately ruled out, Moussa Diabate and Mason Plumlee are likely to see increased playing time.

More News