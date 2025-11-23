Hornets' Ryan Kalkbrenner: Downgraded to doubtful
By RotoWire Staff
• 1 min read
Kalkbrenner (ankle) has been downgraded to doubtful for Sunday's game against the Hawks.
After exiting Saturday's loss to the Clippers in the second quarter due to a sprained left ankle, Kalkbrenner is expected to miss the second leg of the team's back-to-back set. If the rookie big man is ultimately ruled out, Moussa Diabate and Mason Plumlee are likely to see increased playing time.
