Kalkbrenner (personal) is available for Wednesday's game against Milwaukee.

Kalkbrenner was previously listed as questionable due to personal reasons, but the rookie center will suit up and play Wednesday. He's logged four blocks in four of his past five games, and he's averaging 7.4 points and 6.0 rebounds during that stretch.

