Jazz's Kyle Filipowski: Sitting out Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Filipowski (back) won't play in Wednesday's preseason opener against the Rockets, Andy Larsen of The Salt Lake Tribune reports.
The Jazz will hold out Filipowski due to lower back injury management, which doesn't sound like a significant ailment. His next opportunity to suit up arrives Friday against the Spurs. Taylor Hendricks, Cody Williams and Brice Sensabaugh will all be candidates to take on an expanded role in the frontcourt Wednesday.
