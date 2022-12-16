Arcidiacono (ankle) will play in Friday's contest against the Bulls, Fred Katz of The Athletic reports.
Arcidiacono will make his return from a seven-game absence due to a left ankle sprain. However, he will likely be facing a minutes restriction on top of his 2.7 minutes per game average, meaning his return will carry no fantasy impact.
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