Kolek (ankle) is available for Wednesday's game against the Spurs.

Kolek is battling right ankle soreness, but he'll unsurprisingly overcome a probable tag Wednesday to suit up. The guard has averaged 9.9 points, 5.7 assists and 4.0 rebounds in 21.5 minutes per contest in his last seven games, though his playing time may continue to drop now that Miles McBride is back in the mix.

