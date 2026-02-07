Mavericks' Khris Middleton: Not playing Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Middleton (recently traded) has been ruled out for Saturday's game against the Spurs.
Middleton will have to wait at least one more game to make his Mavericks debut, as Wednesday's trade that centered around Anthony Davis (finger) going to the Wizards is yet to be finalized. Middleton's next chance to play is Tuesday against the Suns.
