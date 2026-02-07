default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Middleton (recently traded) has been ruled out for Saturday's game against the Spurs.

Middleton will have to wait at least one more game to make his Mavericks debut, as Wednesday's trade that centered around Anthony Davis (finger) going to the Wizards is yet to be finalized. Middleton's next chance to play is Tuesday against the Suns.

More News