Mavericks' Moussa Cisse: Tabbed questionable
By RotoWire Staff
• 1 min read
Cisse is listed as questionable for Thursday's game against Golden State.
Cisse is feeling under the weather, and he'll be at risk of missing Thursday's contest. Daniel Gafford (ankle) is also considered questionable, so Dallas's frontcourt could be a bit thin.
