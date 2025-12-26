Nuggets' Jonas Valanciunas: Cleared to play Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Valanciunas (illness) is available for Thursday's matchup against the Timberwolves.
As expected, Valanciunas will play through his illness. The backup center is averaging 9.6 points, 4.5 rebounds and 1.3 assists in 13.9 minutes during December.
