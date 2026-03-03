default-cbs-image
Valanciunas is starting Monday's game against the Jazz.

Valanciunas will draw his first start since Jan. 29 due to the absences of Cameron Johnson (ankle) and Spencer Jones (shoulder). Valanciunas is averaging 15.3 points, 10.8 rebounds, 2.5 assists and 1.0 blocks in his previous four starts.

