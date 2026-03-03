Nuggets' Jonas Valanciunas: Drawing rare start
By RotoWire Staff
• 1 min read
Valanciunas is starting Monday's game against the Jazz.
Valanciunas will draw his first start since Jan. 29 due to the absences of Cameron Johnson (ankle) and Spencer Jones (shoulder). Valanciunas is averaging 15.3 points, 10.8 rebounds, 2.5 assists and 1.0 blocks in his previous four starts.
More News
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Limited role continues•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Double-doubles in 22 minutes•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Won't start Friday•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Good to go Friday•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Probable for Friday•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Will play Thursday•