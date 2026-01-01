Nuggets' Jonas Valanciunas: Enters starting lineup
By RotoWire Staff
• 1 min read
Valanciunas will start Wednesday against the Raptors, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.
This is an expected move with Nikola Jokic (knee) expected to miss multiple weeks for Denver. As a strong per-minute produced in points and rebounds, Valanciunas has been a popular pickup in fantasy hoops.
More News
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Plays 16 minutes in loss•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Cleared to play Thursday•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Probable for Thursday•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Cleared to play Tuesday•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Probable against Dallas•
-
Nuggets' Jonas Valanciunas: Good to go Monday•