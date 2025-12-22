Nuggets' Jonas Valanciunas: Probable with illness
By RotoWire Staff
• 1 min read
Valanciunas is probable for Monday's game against the Jazz with an illness.
The Nuggets are likely to confirm the veteran center's status closer to tipoff. He's averaged 9.5 points, 4.1 rebounds and 1.4 assists in 13.6 minutes per contest over eight games this month as Nikola Jokic's top backup.
