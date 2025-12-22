default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Valanciunas is probable for Monday's game against the Jazz with an illness.

The Nuggets are likely to confirm the veteran center's status closer to tipoff. He's averaged 9.5 points, 4.1 rebounds and 1.4 assists in 13.6 minutes per contest over eight games this month as Nikola Jokic's top backup.

More News