Valanciunas closed with 15 points (7-7 FG, 1-1 3Pt, 0-2 FT), six rebounds and two assists over 19 minutes during Thursday's 136-105 win over the Kings.

The Nuggets blew the Kings out early, so Nikola Jokic was able to call it a night after 29 minutes. Valanciunas feasted in garbage time as a result, once again showcasing his per-minute upside.

