Nuggets' Spencer Jones: Tabbed out for Wednesday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jones (hamstring) is out for Wednesday's game against the Jazz.
Jones exited Sunday's game against the Warriors with a right hamstring injury, and the issue is significant enough to keep him out of Wednesday's action. Peyton Watson and Tim Hardaway could see more opportunities in Jones' absence.
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