Pacers' Isaiah Jackson: Still out with concussion
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson is out for Wednesday's game against Orlando due to a concussion.
Jackson remains stuck in the concussion protocol for a fifth straight game. Tony Bradley should handle the backup center role behind Jay Huff on Wednesday. Jackson's next chance to return comes Friday against San Antonio.
More News
-
Pacers' Isaiah Jackson: Unavailable for Monday•
-
Pacers' Isaiah Jackson: Won't go vs. Miami•
-
Pacers' Isaiah Jackson: Won't see court vs. Celtics•
-
Pacers' Isaiah Jackson: Ruled out with concussion•
-
Pacers' Isaiah Jackson: Won't return Monday•
-
Pacers' Isaiah Jackson: Double-double off bench Sunday•