Pacers' Isaiah Jackson: Unavailable for Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jackson (concussion) is out for Monday's game against the Rockets.
Jackson will miss a fourth straight game due to a concussion. Tony Bradley and Micash Potter are candidates for extra minutes, especially if Jay Huff (ankle) is also unable to suit up.
