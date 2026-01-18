default-cbs-image
Now Playing

Share Video

Link copied!

Walker will start Saturday versus Detroit.

Quenton Jackson, Ben Sheppard, Johnny Furphy and Jay Huff will join Walker in the first unit for Saturday's game. In 12 starts this season, Walker has registered averages of 11.1 points, 5.9 rebounds, 2.9 assists and 1.5 triples per contest.

More News