Pacers' Jarace Walker: Starting Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Walker will start Saturday versus Detroit.
Quenton Jackson, Ben Sheppard, Johnny Furphy and Jay Huff will join Walker in the first unit for Saturday's game. In 12 starts this season, Walker has registered averages of 11.1 points, 5.9 rebounds, 2.9 assists and 1.5 triples per contest.
