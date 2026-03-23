Murray-Boyles (thumb) is questionable for Monday's game against Utah.

The rookie has missed the past 11 games for Toronto, but he's considered day-to-day. He could see a sizable role if he's cleared to play Monday due to Jakob Poeltl (back) and Immanuel Quickley (foot) both being sidelined.

