Raptors' Sandro Mamukelashvili: Listed questionable for Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Mamukelashvili (neck) is questionable for Thursday's game against the Cavaliers.
Mamukelashvili remains day-to-day after missing Tuesday's win over the Nets due to a neck contusion and stiffness. If he gets the green light, he'll likely reprise his role as the backup center behind Jakob Poeltl.
More News
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Won't suit up Tuesday•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Questionable for Tuesday•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Chips in 15 points off bench•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Grabs six boards in win•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Could see increased role•
-
Raptors' Sandro Mamukelashvili: Plays 16 minutes in loss•