Mamukelashvili (neck) is questionable for Thursday's game against the Cavaliers.

Mamukelashvili remains day-to-day after missing Tuesday's win over the Nets due to a neck contusion and stiffness. If he gets the green light, he'll likely reprise his role as the backup center behind Jakob Poeltl.

