Mamukelashvili is questionable for Wednesday's game in Indiana due to an illness, Blake Murphy of Sportsnet.ca reports.

If Mamukelashvili can't give it a go, there will be more minutes available for Jamison Battle and Jonathan Mogbo. Check back for another update on Mamukelashvili closer to Wednesday's tip.

