Reece Beekman: Waived by Orlando
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Magic waived Beekman on Saturday, Jason Beede of the Orlando Sentinel reports.
This transaction frees up Beekman to suit up for the Osceola Magic in the G League this season.
