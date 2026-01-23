Rockets' Dorian Finney-Smith: Sitting out Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Finney-Smith is out for Friday's game against Detroit due to left ankle injury management.
The veteran forward is sitting out the second half of Houston's back-to-back set. With Tari Eason (ankle) joining Finney-Smith as a spectator Friday, Josh Okogie could see a bump in minutes in the frontcourt.
