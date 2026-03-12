default-cbs-image
Finney-Smith (ankle) isn't listed on the injury report ahead of Friday's game against New Orleans.

Finney-Smith sat out of Wednesday's clash for injury management purposes, but he'll be back in action Friday evening. The Florida product is averaging 4.0 points, 3.2 rebounds and 1.5 assists over his last six appearances, all as a reserve.

