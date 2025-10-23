Rockets' Dorian Finney-Smith: Won't play Friday
Finney-Smith (ankle) is out for Friday's game against Detroit.
Finney-Smith remains without a timeline for a return, leaving his status in doubt for future game action until Houston offers another update on his status. The Rockets should lean more on Tari Eason in the meantime.
