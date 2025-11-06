default-cbs-image
Butler (back) is questionable to play against the Nuggets on Friday.

Butler missed Wednesday's game against the Kings due to a back issue sustained in Tuesday's contest against the Suns. The questionable tag suggests that a decision on Butler's status will be made closer to Friday's 10 p.m. ET tipoff. Buddy Hield and Moses Moody would be candidates to play more minutes if Butler is out.

