Warriors' Jimmy Butler: Questionable for Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Butler (back) is questionable to play against the Nuggets on Friday.
Butler missed Wednesday's game against the Kings due to a back issue sustained in Tuesday's contest against the Suns. The questionable tag suggests that a decision on Butler's status will be made closer to Friday's 10 p.m. ET tipoff. Buddy Hield and Moses Moody would be candidates to play more minutes if Butler is out.
