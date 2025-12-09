default-cbs-image
Davis (ankle) has been deemed questionable to return to Monday's Week 14 matchup against Philadelphia, Daniel Popper of The Athletic reports.

Davis was injured while returning a punt in the first half. He's made only one catch this season but has been working as Los Angeles' top kick and punt returner. Hassan Haskins may be asked to take on return duties Monday if Davis can't return.

