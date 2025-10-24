Chargers' Derwin James: Questionable to return Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
James (ankle) is questionable to return to Thursday's game against the Vikings, Lindsey Thiry of ESPN.com reports.
The safety left in the first quarter and had yet to record a stat. James played on every defensive snap in the seven weeks leading up to Thursday's contest. Tony Jefferson, RJ Mickens and Kendall Williamson are Los Angeles' extra safeties.
