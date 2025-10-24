default-cbs-image
James (ankle) is questionable to return to Thursday's game against the Vikings, Lindsey Thiry of ESPN.com reports.

The safety left in the first quarter and had yet to record a stat. James played on every defensive snap in the seven weeks leading up to Thursday's contest. Tony Jefferson, RJ Mickens and Kendall Williamson are Los Angeles' extra safeties.

