Chiefs' Drue Tranquill: Logs full practice
By RotoWire Staff
• 1 min read
Tranquill (back) was a full participant in Tuesday's practice.
Tranquill was hampered early on in training camp but is all systems go for Friday's Week 1 opener against the Chargers. The veteran linebacker recorded 94 tackles (54 solo), including 2.0 sacks, two fumble recoveries and two pass breakups across 16 regular-season appearances, all starts, in 2024.
