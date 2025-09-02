default-cbs-image
Tranquill (back) was a full participant in Tuesday's practice.

Tranquill was hampered early on in training camp but is all systems go for Friday's Week 1 opener against the Chargers. The veteran linebacker recorded 94 tackles (54 solo), including 2.0 sacks, two fumble recoveries and two pass breakups across 16 regular-season appearances, all starts, in 2024.

