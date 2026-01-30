imagn-josh-allen-bills-pregame.jpg

In our first Superflex mock draft for 2026, there were seven quarterbacks drafted in the first round and 12 selected in the first 24 overall picks. And it was fascinating to see which quarterbacks went that early.

There were the usual suspects of Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, and Jalen Hurts in Round 1, but they were joined by Drake Maye, Jayden Daniels, and Jaxson Dart. Maye went at No. 2 overall, which is where he finished at quarterback last season at 23.7 Fantasy points per game, and I love that Dart is now a first-round pick in this format. He scored at least 21.4 Fantasy points in nine of 12 starts as a rookie in 2025.

In Round 2, we had Brock Purdy, Caleb Williams, Trevor Lawrence, Patrick Mahomes, and Justin Herbert. My favorite selection was Herbert, who should have a big season in 2026 with the healthy return of offensive tackles Rashawn Slater and Joe Alt, along with the addition of offensive coordinator Mike McDaniel. And Mahomes (knee) could be a steal if he returns by Week 1 at 100 percent.

In Round 3, four more quarterbacks went off the board with Dak Prescott, Bo Nix, Matthew Stafford, and Jared Goff, and Stafford might be the best quarterback pick of this draft. He was the No. 1 Fantasy quarterback in 2025 at 25.5 points per game, and I'm hopeful he'll have another solid campaign in 2026, even at 38 years old.

There were three more quarterbacks drafted in Round 4 with Baker Mayfield, Sam Darnold, and Jordan Love, and I love the Mayfield and Love selections. Mayfield had a down season in 2025 at 19.1 Fantasy points per game, but he averaged 26.3 points in 2024 and could get close to that level of production again in 2026. And Love averaged 21.3 Fantasy points per game in 2025 and has been at that number in two of the past three seasons. He's tremendous value as the No. 19 quarterback selected in this draft.

From Round 5 on, we had a lot of questionable quarterbacks drafted, ranging from Bryce Young, C.J. Stroud, and Kyler Murray to Cam Ward, Tyler Shough, and Malik Willis. We'll see where Murray plays in 2026, which could make him an amazing value pick, and I love the Willis selection if he earns a starting job as expected as a free agent this offseason.

I drafted Prescott and Ward as my starting quarterbacks, and I added Shedeur Sanders as my only reserve quarterback in Round 12. We'll see if he remains the starter in Cleveland in 2026, but it was great value to get a Pro Bowl quarterback that late. Yes, that was a joke, but Sanders will hopefully improve in his sophomore campaign.

I waited on quarterback by starting my team with Bijan Robinson and Trey McBride with my first two picks before drafting Prescott. And then I selected Nico Collins and Garrett Wilson before getting Ward.

Overall, I like my starting lineup, which also includes Alvin Kamara, Luther Burden III, and Christian Watson, who is my flex. My reserves, along with Sanders, include Rhamondre Stevenson, Bhayshul Tuten, and Kenneth Gainwell at running back, and I have Tre Harris and Tory Horton as backup receivers.

Gainwell is a free agent, but he showed in 2025 that he can be a Fantasy star when he averaged 12.8 PPR points per game. Stevenson is closing out 2025 on a high note with at least 12.1 PPR points in five of his past six games heading into Super Bowl LX against Seattle. And Tuten could be the starting running back in Jacksonville in 2026 if Travis Etienne leaves the Jaguars as a free agent.

I like Harris and Horton heading into 2026 since both could be significant contributors in their sophomore campaign. Harris could see an increased role for the Chargers if Keenan Allen leaves as a free agent. And Horton could also see a bump in playing time if the Seahawks move on from Rashid Shaheed, who is a free agent, along with Cooper Kupp, who will be 33 in June.

As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), and SUPERFLEX (QB/RB/WR/TE) with six reserves for a 15-round draft.

Our draft order is as follows:

1. Joey Wright, Footballguys Fantasy Analyst
2. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
3. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
4. Jason Magnone, Podcast Listener
5. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
6. Alfredo Brown, The Pretend GM
7. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
8. Erik Guenther, Podcast Listener
9. Brad Curnett, Podcast Listener
10. Daniel Schneier, Senior Fantasy Editor
11. Jake Ignaszewski, FFT Social Media Coordinator
12. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer

Round By Round
Round 1
Pos Team Player
1 Joey Wright J. Allen QB BUF
2 Thomas Shafer D. Maye QB NE
3 Jamey Eisenberg B. Robinson RB ATL
4 Jason Magnone L. Jackson QB BAL
5 R.J. White J. Burrow QB CIN
6 Alfredo Brown J. Hurts QB PHI
7 Jacob Gibbs J. Daniels QB WAS
8 Erik Guenther P. Nacua WR LAR
9 Brad Curnett J. Dart QB NYG
10 Daniel Schneier J. Smith-Njigba WR SEA
11 Jake Ignaszewski J. Chase WR CIN
12 Heath Cummings J. Gibbs RB DET
Round 2
Pos Team Player
13 Heath Cummings B. Purdy QB SF
14 Jake Ignaszewski C. Williams QB CHI
15 Daniel Schneier T. Lawrence QB JAC
16 Brad Curnett A. St. Brown WR DET
17 Erik Guenther P. Mahomes QB KC
18 Jacob Gibbs J. Herbert QB LAC
19 Alfredo Brown C. McCaffrey RB SF
20 R.J. White J. Taylor RB IND
21 Jason Magnone C. Lamb WR DAL
22 Jamey Eisenberg T. McBride TE ARI
23 Thomas Shafer D. Achane RB MIA
24 Joey Wright M. Nabers WR NYG
Round 3
Pos Team Player
25 Joey Wright O. Hampton RB LAC
26 Thomas Shafer J. Jefferson WR MIN
27 Jamey Eisenberg D. Prescott QB DAL
28 Jason Magnone R. Rice WR KC
29 R.J. White B. Nix QB DEN
30 Alfredo Brown J. Cook RB BUF
31 Jacob Gibbs T. McMillan WR CAR
32 Erik Guenther B. Bowers TE LV
33 Brad Curnett G. Pickens WR DAL
34 Daniel Schneier A. Jeanty RB LV
35 Jake Ignaszewski M. Stafford QB LAR
36 Heath Cummings J. Goff QB DET
Round 4
Pos Team Player
37 Heath Cummings C. Olave WR NO
38 Jake Ignaszewski J. Jacobs RB GB
39 Daniel Schneier B. Mayfield QB TB
40 Brad Curnett S. Darnold QB SEA
41 Erik Guenther J. Love QB GB
42 Jacob Gibbs T. Henderson RB NE
43 Alfredo Brown D. London WR ATL
44 R.J. White C. Brown RB CIN
45 Jason Magnone S. Barkley RB PHI
46 Jamey Eisenberg N. Collins WR HOU
47 Thomas Shafer A. Brown WR PHI
48 Joey Wright T. Higgins WR CIN
Round 5
Pos Team Player
49 Joey Wright B. Irving RB TB
50 Thomas Shafer B. Young QB CAR
51 Jamey Eisenberg G. Wilson WR NYJ
52 Jason Magnone C. Stroud QB HOU
53 R.J. White K. Murray QB ARI
54 Alfredo Brown D. Adams WR LAR
55 Jacob Gibbs C. Skattebo RB NYG
56 Erik Guenther K. Williams RB LAR
57 Brad Curnett R. Harvey RB DEN
58 Daniel Schneier T. Etienne RB JAC
59 Jake Ignaszewski T. McLaurin WR WAS
60 Heath Cummings B. Hall RB NYJ
Round 6
Pos Team Player
61 Heath Cummings Z. Flowers WR BAL
62 Jake Ignaszewski C. Sutton WR DEN
63 Daniel Schneier E. Egbuka WR TB
64 Brad Curnett L. McConkey WR LAC
65 Erik Guenther D. Swift RB CHI
66 Jacob Gibbs C. Loveland TE CHI
67 Alfredo Brown J. Williams WR DET
68 R.J. White D. Henry RB BAL
69 Jason Magnone K. Walker III RB SEA
70 Jamey Eisenberg C. Ward QB TEN
71 Thomas Shafer T. Shough QB NO
72 Joey Wright D. Smith WR PHI
Round 7
Pos Team Player
73 Joey Wright J. Waddle WR MIA
74 Thomas Shafer M. Willis QB GB
75 Jamey Eisenberg L. Burden III WR CHI
76 Jason Magnone D. Metcalf WR PIT
77 R.J. White J. Meyers WR JAC
78 Alfredo Brown J. Williams RB DAL
79 Jacob Gibbs T. Kraft TE GB
80 Erik Guenther M. Evans WR TB
81 Brad Curnett T. Warren TE IND
82 Daniel Schneier B. Thomas Jr. WR JAC
83 Jake Ignaszewski T. Pollard RB TEN
84 Heath Cummings H. Fannin Jr. TE CLE
Round 8
Pos Team Player
85 Heath Cummings M. Harrison Jr. WR ARI
86 Jake Ignaszewski J. Ferguson TE DAL
87 Daniel Schneier M. Wilson WR ARI
88 Brad Curnett Q. Judkins RB CLE
89 Erik Guenther M. Pittman WR IND
90 Jacob Gibbs R. Odunze WR CHI
91 Alfredo Brown S. LaPorta TE DET
92 R.J. White K. Pitts TE ATL
93 Jason Magnone J. Warren RB PIT
94 Jamey Eisenberg C. Watson WR GB
95 Thomas Shafer R. Pearsall WR SF
96 Joey Wright K. Monangai RB CHI
Round 9
Pos Team Player
97 Joey Wright J. McCarthy QB MIN
98 Thomas Shafer D. Jones QB IND
99 Jamey Eisenberg A. Kamara RB NO
100 Jason Magnone W. Marks RB HOU
101 R.J. White S. Diggs WR NE
102 Alfredo Brown M. Penix Jr. QB ATL
103 Jacob Gibbs R. Dowdle RB CAR
104 Erik Guenther G. Kittle TE SF
105 Brad Curnett T. Hill WR MIA
106 Daniel Schneier Q. Johnston WR LAC
107 Jake Ignaszewski W. Robinson WR NYG
108 Heath Cummings J. Brissett QB ARI
Round 10
Pos Team Player
109 Heath Cummings J. Croskey-Merritt RB WAS
110 Jake Ignaszewski D. Moore WR CHI
111 Daniel Schneier T. Tracy Jr. RB NYG
112 Brad Curnett A. Pierce WR IND
113 Erik Guenther K. Shakir WR BUF
114 Jacob Gibbs C. Godwin WR TB
115 Alfredo Brown J. Jennings WR SF
116 R.J. White P. Washington WR JAC
117 Jason Magnone T. Benson RB ARI
118 Jamey Eisenberg R. Stevenson RB NE
119 Thomas Shafer J. Addison WR MIN
120 Joey Wright B. Strange TE JAC
Round 11
Pos Team Player
121 Joey Wright J. Higgins WR HOU
122 Thomas Shafer R. Doubs WR GB
123 Jamey Eisenberg B. Tuten RB JAC
124 Jason Magnone C. Hubbard RB CAR
125 R.J. White D. Samuel WR WAS
126 Alfredo Brown O. Gadsden II TE LAC
127 Jacob Gibbs X. Worthy WR KC
128 Erik Guenther Z. Charbonnet RB SEA
129 Brad Curnett J. Conner RB ARI
130 Daniel Schneier D. Montgomery RB DET
131 Jake Ignaszewski T. Hunter WR JAC
132 Heath Cummings B. Aiyuk WR SF
Round 12
Pos Team Player
133 Heath Cummings J. Reed WR GB
134 Jake Ignaszewski D. Kincaid TE BUF
135 Daniel Schneier J. Johnson TE NO
136 Brad Curnett R. Shaheed WR SEA
137 Erik Guenther M. Mims WR DEN
138 Jacob Gibbs J. Coker WR CAR
139 Alfredo Brown J. Mason RB MIN
140 R.J. White J. Dobbins RB DEN
141 Jason Magnone D. Schultz TE HOU
142 Jamey Eisenberg S. Sanders QB CLE
143 Thomas Shafer A. Jones RB MIN
144 Joey Wright B. Corum RB LAR
Round 13
Pos Team Player
145 Joey Wright T. Franklin WR DEN
146 Thomas Shafer B. Allen RB NYJ
147 Jamey Eisenberg T. Harris WR LAC
148 Jason Magnone C. Dike WR TEN
149 R.J. White T. Allgeier RB ATL
150 Alfredo Brown T. Tagovailoa QB MIA
151 Jacob Gibbs J. Downs WR IND
152 Erik Guenther D. Douglas WR NE
153 Brad Curnett A. Mitchell WR NYJ
154 Daniel Schneier M. Golden WR GB
155 Jake Ignaszewski D. Watson QB CLE
156 Heath Cummings T. Tucker WR LV
Round 14
Pos Team Player
157 Heath Cummings K. Coleman WR BUF
158 Jake Ignaszewski D. Sampson RB CLE
159 Daniel Schneier T. Ferguson TE LAR
160 Brad Curnett T. Bigsby RB PHI
161 Erik Guenther I. TeSlaa WR DET
162 Jacob Gibbs J. Brooks RB CAR
163 Alfredo Brown B. Robinson Jr. RB SF
164 R.J. White J. Jeudy WR CLE
165 Jason Magnone D. Neal RB NO
166 Jamey Eisenberg K. Gainwell RB PIT
167 Thomas Shafer T. Kelce TE KC
168 Joey Wright H. Henry TE NE
Round 15
Pos Team Player
169 Joey Wright R. White RB TB
170 Thomas Shafer I. Pacheco RB KC
171 Jamey Eisenberg T. Horton WR SEA
172 Jason Magnone K. Boutte WR NE
173 R.J. White C. Ridley WR TEN
174 Alfredo Brown T. Spears RB TEN
175 Jacob Gibbs P. Bryant WR DEN
176 Erik Guenther J. Bech WR LV
177 Brad Curnett K. Vidal RB LAC
178 Daniel Schneier K. Williams WR NE
179 Jake Ignaszewski C. Kupp WR SEA
180 Heath Cummings A. Rodgers QB PIT
Team by Team
Joey Wright
Rd Pk Player
1 1 J. Allen QB BUF
2 24 M. Nabers WR NYG
3 25 O. Hampton RB LAC
4 48 T. Higgins WR CIN
5 49 B. Irving RB TB
6 72 D. Smith WR PHI
7 73 J. Waddle WR MIA
8 96 K. Monangai RB CHI
9 97 J. McCarthy QB MIN
10 120 B. Strange TE JAC
11 121 J. Higgins WR HOU
12 144 B. Corum RB LAR
13 145 T. Franklin WR DEN
14 168 H. Henry TE NE
15 169 R. White RB TB
Thomas Shafer
Rd Pk Player
1 2 D. Maye QB NE
2 23 D. Achane RB MIA
3 26 J. Jefferson WR MIN
4 47 A. Brown WR PHI
5 50 B. Young QB CAR
6 71 T. Shough QB NO
7 74 M. Willis QB GB
8 95 R. Pearsall WR SF
9 98 D. Jones QB IND
10 119 J. Addison WR MIN
11 122 R. Doubs WR GB
12 143 A. Jones RB MIN
13 146 B. Allen RB NYJ
14 167 T. Kelce TE KC
15 170 I. Pacheco RB KC
Jamey Eisenberg
Rd Pk Player
1 3 B. Robinson RB ATL
2 22 T. McBride TE ARI
3 27 D. Prescott QB DAL
4 46 N. Collins WR HOU
5 51 G. Wilson WR NYJ
6 70 C. Ward QB TEN
7 75 L. Burden III WR CHI
8 94 C. Watson WR GB
9 99 A. Kamara RB NO
10 118 R. Stevenson RB NE
11 123 B. Tuten RB JAC
12 142 S. Sanders QB CLE
13 147 T. Harris WR LAC
14 166 K. Gainwell RB PIT
15 171 T. Horton WR SEA
Jason Magnone
Rd Pk Player
1 4 L. Jackson QB BAL
2 21 C. Lamb WR DAL
3 28 R. Rice WR KC
4 45 S. Barkley RB PHI
5 52 C. Stroud QB HOU
6 69 K. Walker III RB SEA
7 76 D. Metcalf WR PIT
8 93 J. Warren RB PIT
9 100 W. Marks RB HOU
10 117 T. Benson RB ARI
11 124 C. Hubbard RB CAR
12 141 D. Schultz TE HOU
13 148 C. Dike WR TEN
14 165 D. Neal RB NO
15 172 K. Boutte WR NE
R.J. White
Rd Pk Player
1 5 J. Burrow QB CIN
2 20 J. Taylor RB IND
3 29 B. Nix QB DEN
4 44 C. Brown RB CIN
5 53 K. Murray QB ARI
6 68 D. Henry RB BAL
7 77 J. Meyers WR JAC
8 92 K. Pitts TE ATL
9 101 S. Diggs WR NE
10 116 P. Washington WR JAC
11 125 D. Samuel WR WAS
12 140 J. Dobbins RB DEN
13 149 T. Allgeier RB ATL
14 164 J. Jeudy WR CLE
15 173 C. Ridley WR TEN
Alfredo Brown
Rd Pk Player
1 6 J. Hurts QB PHI
2 19 C. McCaffrey RB SF
3 30 J. Cook RB BUF
4 43 D. London WR ATL
5 54 D. Adams WR LAR
6 67 J. Williams WR DET
7 78 J. Williams RB DAL
8 91 S. LaPorta TE DET
9 102 M. Penix Jr. QB ATL
10 115 J. Jennings WR SF
11 126 O. Gadsden II TE LAC
12 139 J. Mason RB MIN
13 150 T. Tagovailoa QB MIA
14 163 B. Robinson Jr. RB SF
15 174 T. Spears RB TEN
Jacob Gibbs
Rd Pk Player
1 7 J. Daniels QB WAS
2 18 J. Herbert QB LAC
3 31 T. McMillan WR CAR
4 42 T. Henderson RB NE
5 55 C. Skattebo RB NYG
6 66 C. Loveland TE CHI
7 79 T. Kraft TE GB
8 90 R. Odunze WR CHI
9 103 R. Dowdle RB CAR
10 114 C. Godwin WR TB
11 127 X. Worthy WR KC
12 138 J. Coker WR CAR
13 151 J. Downs WR IND
14 162 J. Brooks RB CAR
15 175 P. Bryant WR DEN
Erik Guenther
Rd Pk Player
1 8 P. Nacua WR LAR
2 17 P. Mahomes QB KC
3 32 B. Bowers TE LV
4 41 J. Love QB GB
5 56 K. Williams RB LAR
6 65 D. Swift RB CHI
7 80 M. Evans WR TB
8 89 M. Pittman WR IND
9 104 G. Kittle TE SF
10 113 K. Shakir WR BUF
11 128 Z. Charbonnet RB SEA
12 137 M. Mims WR DEN
13 152 D. Douglas WR NE
14 161 I. TeSlaa WR DET
15 176 J. Bech WR LV
Brad Curnett
Rd Pk Player
1 9 J. Dart QB NYG
2 16 A. St. Brown WR DET
3 33 G. Pickens WR DAL
4 40 S. Darnold QB SEA
5 57 R. Harvey RB DEN
6 64 L. McConkey WR LAC
7 81 T. Warren TE IND
8 88 Q. Judkins RB CLE
9 105 T. Hill WR MIA
10 112 A. Pierce WR IND
11 129 J. Conner RB ARI
12 136 R. Shaheed WR SEA
13 153 A. Mitchell WR NYJ
14 160 T. Bigsby RB PHI
15 177 K. Vidal RB LAC
Daniel Schneier
Rd Pk Player
1 10 J. Smith-Njigba WR SEA
2 15 T. Lawrence QB JAC
3 34 A. Jeanty RB LV
4 39 B. Mayfield QB TB
5 58 T. Etienne RB JAC
6 63 E. Egbuka WR TB
7 82 B. Thomas Jr. WR JAC
8 87 M. Wilson WR ARI
9 106 Q. Johnston WR LAC
10 111 T. Tracy Jr. RB NYG
11 130 D. Montgomery RB DET
12 135 J. Johnson TE NO
13 154 M. Golden WR GB
14 159 T. Ferguson TE LAR
15 178 K. Williams WR NE
Jake Ignaszewski
Rd Pk Player
1 11 J. Chase WR CIN
2 14 C. Williams QB CHI
3 35 M. Stafford QB LAR
4 38 J. Jacobs RB GB
5 59 T. McLaurin WR WAS
6 62 C. Sutton WR DEN
7 83 T. Pollard RB TEN
8 86 J. Ferguson TE DAL
9 107 W. Robinson WR NYG
10 110 D. Moore WR CHI
11 131 T. Hunter WR JAC
12 134 D. Kincaid TE BUF
13 155 D. Watson QB CLE
14 158 D. Sampson RB CLE
15 179 C. Kupp WR SEA
Heath Cummings
Rd Pk Player
1 12 J. Gibbs RB DET
2 13 B. Purdy QB SF
3 36 J. Goff QB DET
4 37 C. Olave WR NO
5 60 B. Hall RB NYJ
6 61 Z. Flowers WR BAL
7 84 H. Fannin Jr. TE CLE
8 85 M. Harrison Jr. WR ARI
9 108 J. Brissett QB ARI
10 109 J. Croskey-Merritt RB WAS
11 132 B. Aiyuk WR SF
12 133 J. Reed WR GB
13 156 T. Tucker WR LV
14 157 K. Coleman WR BUF
15 180 A. Rodgers QB PIT