In our first Superflex mock draft for 2026, there were seven quarterbacks drafted in the first round and 12 selected in the first 24 overall picks. And it was fascinating to see which quarterbacks went that early.
There were the usual suspects of Josh Allen, Lamar Jackson, Joe Burrow, and Jalen Hurts in Round 1, but they were joined by Drake Maye, Jayden Daniels, and Jaxson Dart. Maye went at No. 2 overall, which is where he finished at quarterback last season at 23.7 Fantasy points per game, and I love that Dart is now a first-round pick in this format. He scored at least 21.4 Fantasy points in nine of 12 starts as a rookie in 2025.
In Round 2, we had Brock Purdy, Caleb Williams, Trevor Lawrence, Patrick Mahomes, and Justin Herbert. My favorite selection was Herbert, who should have a big season in 2026 with the healthy return of offensive tackles Rashawn Slater and Joe Alt, along with the addition of offensive coordinator Mike McDaniel. And Mahomes (knee) could be a steal if he returns by Week 1 at 100 percent.
In Round 3, four more quarterbacks went off the board with Dak Prescott, Bo Nix, Matthew Stafford, and Jared Goff, and Stafford might be the best quarterback pick of this draft. He was the No. 1 Fantasy quarterback in 2025 at 25.5 points per game, and I'm hopeful he'll have another solid campaign in 2026, even at 38 years old.
There were three more quarterbacks drafted in Round 4 with Baker Mayfield, Sam Darnold, and Jordan Love, and I love the Mayfield and Love selections. Mayfield had a down season in 2025 at 19.1 Fantasy points per game, but he averaged 26.3 points in 2024 and could get close to that level of production again in 2026. And Love averaged 21.3 Fantasy points per game in 2025 and has been at that number in two of the past three seasons. He's tremendous value as the No. 19 quarterback selected in this draft.
From Round 5 on, we had a lot of questionable quarterbacks drafted, ranging from Bryce Young, C.J. Stroud, and Kyler Murray to Cam Ward, Tyler Shough, and Malik Willis. We'll see where Murray plays in 2026, which could make him an amazing value pick, and I love the Willis selection if he earns a starting job as expected as a free agent this offseason.
I drafted Prescott and Ward as my starting quarterbacks, and I added Shedeur Sanders as my only reserve quarterback in Round 12. We'll see if he remains the starter in Cleveland in 2026, but it was great value to get a Pro Bowl quarterback that late. Yes, that was a joke, but Sanders will hopefully improve in his sophomore campaign.
I waited on quarterback by starting my team with Bijan Robinson and Trey McBride with my first two picks before drafting Prescott. And then I selected Nico Collins and Garrett Wilson before getting Ward.
Overall, I like my starting lineup, which also includes Alvin Kamara, Luther Burden III, and Christian Watson, who is my flex. My reserves, along with Sanders, include Rhamondre Stevenson, Bhayshul Tuten, and Kenneth Gainwell at running back, and I have Tre Harris and Tory Horton as backup receivers.
Gainwell is a free agent, but he showed in 2025 that he can be a Fantasy star when he averaged 12.8 PPR points per game. Stevenson is closing out 2025 on a high note with at least 12.1 PPR points in five of his past six games heading into Super Bowl LX against Seattle. And Tuten could be the starting running back in Jacksonville in 2026 if Travis Etienne leaves the Jaguars as a free agent.
I like Harris and Horton heading into 2026 since both could be significant contributors in their sophomore campaign. Harris could see an increased role for the Chargers if Keenan Allen leaves as a free agent. And Horton could also see a bump in playing time if the Seahawks move on from Rashid Shaheed, who is a free agent, along with Cooper Kupp, who will be 33 in June.
As a reference point for this mock draft, all touchdowns are worth six points, and we award one point for every 10 yards rushing and receiving and one point for every 25 yards passing. We also award one point for every reception. We feature a starting lineup of QB, 2 RB, 3 WR, TE, FLEX (RB/WR/TE), and SUPERFLEX (QB/RB/WR/TE) with six reserves for a 15-round draft.
Our draft order is as follows:
1. Joey Wright, Footballguys Fantasy Analyst
2. Thomas Shafer, FFT Podcast Producer
3. Jamey Eisenberg, Senior Fantasy Writer
4. Jason Magnone, Podcast Listener
5. R.J. White, Managing Editor, SportsLine and CBS Fantasy
6. Alfredo Brown, The Pretend GM
7. Jacob Gibbs, SportsLine Fantasy Analyst
8. Erik Guenther, Podcast Listener
9. Brad Curnett, Podcast Listener
10. Daniel Schneier, Senior Fantasy Editor
11. Jake Ignaszewski, FFT Social Media Coordinator
12. Heath Cummings, Senior Fantasy Writer
Round By Round
|Round 1
|Pos
|Team
|Player
|1
|Joey Wright
|
J. Allen QB BUF
|2
|Thomas Shafer
|
D. Maye QB NE
|3
|Jamey Eisenberg
|
B. Robinson RB ATL
|4
|Jason Magnone
|
L. Jackson QB BAL
|5
|R.J. White
|
J. Burrow QB CIN
|6
|Alfredo Brown
|
J. Hurts QB PHI
|7
|Jacob Gibbs
|
J. Daniels QB WAS
|8
|Erik Guenther
|
P. Nacua WR LAR
|9
|Brad Curnett
|
J. Dart QB NYG
|10
|Daniel Schneier
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|11
|Jake Ignaszewski
|
J. Chase WR CIN
|12
|Heath Cummings
|
J. Gibbs RB DET
|Round 2
|Pos
|Team
|Player
|13
|Heath Cummings
|
B. Purdy QB SF
|14
|Jake Ignaszewski
|
C. Williams QB CHI
|15
|Daniel Schneier
|
T. Lawrence QB JAC
|16
|Brad Curnett
|
A. St. Brown WR DET
|17
|Erik Guenther
|
P. Mahomes QB KC
|18
|Jacob Gibbs
|
J. Herbert QB LAC
|19
|Alfredo Brown
|
C. McCaffrey RB SF
|20
|R.J. White
|
J. Taylor RB IND
|21
|Jason Magnone
|
C. Lamb WR DAL
|22
|Jamey Eisenberg
|
T. McBride TE ARI
|23
|Thomas Shafer
|
D. Achane RB MIA
|24
|Joey Wright
|
M. Nabers WR NYG
|Round 3
|Pos
|Team
|Player
|25
|Joey Wright
|
O. Hampton RB LAC
|26
|Thomas Shafer
|
J. Jefferson WR MIN
|27
|Jamey Eisenberg
|
D. Prescott QB DAL
|28
|Jason Magnone
|
R. Rice WR KC
|29
|R.J. White
|
B. Nix QB DEN
|30
|Alfredo Brown
|
J. Cook RB BUF
|31
|Jacob Gibbs
|
T. McMillan WR CAR
|32
|Erik Guenther
|
B. Bowers TE LV
|33
|Brad Curnett
|
G. Pickens WR DAL
|34
|Daniel Schneier
|
A. Jeanty RB LV
|35
|Jake Ignaszewski
|
M. Stafford QB LAR
|36
|Heath Cummings
|
J. Goff QB DET
|Round 4
|Pos
|Team
|Player
|37
|Heath Cummings
|
C. Olave WR NO
|38
|Jake Ignaszewski
|
J. Jacobs RB GB
|39
|Daniel Schneier
|
B. Mayfield QB TB
|40
|Brad Curnett
|
S. Darnold QB SEA
|41
|Erik Guenther
|
J. Love QB GB
|42
|Jacob Gibbs
|
T. Henderson RB NE
|43
|Alfredo Brown
|
D. London WR ATL
|44
|R.J. White
|
C. Brown RB CIN
|45
|Jason Magnone
|
S. Barkley RB PHI
|46
|Jamey Eisenberg
|
N. Collins WR HOU
|47
|Thomas Shafer
|
A. Brown WR PHI
|48
|Joey Wright
|
T. Higgins WR CIN
|Round 5
|Pos
|Team
|Player
|49
|Joey Wright
|
B. Irving RB TB
|50
|Thomas Shafer
|
B. Young QB CAR
|51
|Jamey Eisenberg
|
G. Wilson WR NYJ
|52
|Jason Magnone
|
C. Stroud QB HOU
|53
|R.J. White
|
K. Murray QB ARI
|54
|Alfredo Brown
|
D. Adams WR LAR
|55
|Jacob Gibbs
|
C. Skattebo RB NYG
|56
|Erik Guenther
|
K. Williams RB LAR
|57
|Brad Curnett
|
R. Harvey RB DEN
|58
|Daniel Schneier
|
T. Etienne RB JAC
|59
|Jake Ignaszewski
|
T. McLaurin WR WAS
|60
|Heath Cummings
|
B. Hall RB NYJ
|Round 6
|Pos
|Team
|Player
|61
|Heath Cummings
|
Z. Flowers WR BAL
|62
|Jake Ignaszewski
|
C. Sutton WR DEN
|63
|Daniel Schneier
|
E. Egbuka WR TB
|64
|Brad Curnett
|
L. McConkey WR LAC
|65
|Erik Guenther
|
D. Swift RB CHI
|66
|Jacob Gibbs
|
C. Loveland TE CHI
|67
|Alfredo Brown
|
J. Williams WR DET
|68
|R.J. White
|
D. Henry RB BAL
|69
|Jason Magnone
|
K. Walker III RB SEA
|70
|Jamey Eisenberg
|
C. Ward QB TEN
|71
|Thomas Shafer
|
T. Shough QB NO
|72
|Joey Wright
|
D. Smith WR PHI
|Round 7
|Pos
|Team
|Player
|73
|Joey Wright
|
J. Waddle WR MIA
|74
|Thomas Shafer
|
M. Willis QB GB
|75
|Jamey Eisenberg
|
L. Burden III WR CHI
|76
|Jason Magnone
|
D. Metcalf WR PIT
|77
|R.J. White
|
J. Meyers WR JAC
|78
|Alfredo Brown
|
J. Williams RB DAL
|79
|Jacob Gibbs
|
T. Kraft TE GB
|80
|Erik Guenther
|
M. Evans WR TB
|81
|Brad Curnett
|
T. Warren TE IND
|82
|Daniel Schneier
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|83
|Jake Ignaszewski
|
T. Pollard RB TEN
|84
|Heath Cummings
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|Round 8
|Pos
|Team
|Player
|85
|Heath Cummings
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|86
|Jake Ignaszewski
|
J. Ferguson TE DAL
|87
|Daniel Schneier
|
M. Wilson WR ARI
|88
|Brad Curnett
|
Q. Judkins RB CLE
|89
|Erik Guenther
|
M. Pittman WR IND
|90
|Jacob Gibbs
|
R. Odunze WR CHI
|91
|Alfredo Brown
|
S. LaPorta TE DET
|92
|R.J. White
|
K. Pitts TE ATL
|93
|Jason Magnone
|
J. Warren RB PIT
|94
|Jamey Eisenberg
|
C. Watson WR GB
|95
|Thomas Shafer
|
R. Pearsall WR SF
|96
|Joey Wright
|
K. Monangai RB CHI
|Round 9
|Pos
|Team
|Player
|97
|Joey Wright
|
J. McCarthy QB MIN
|98
|Thomas Shafer
|
D. Jones QB IND
|99
|Jamey Eisenberg
|
A. Kamara RB NO
|100
|Jason Magnone
|
W. Marks RB HOU
|101
|R.J. White
|
S. Diggs WR NE
|102
|Alfredo Brown
|
M. Penix Jr. QB ATL
|103
|Jacob Gibbs
|
R. Dowdle RB CAR
|104
|Erik Guenther
|
G. Kittle TE SF
|105
|Brad Curnett
|
T. Hill WR MIA
|106
|Daniel Schneier
|
Q. Johnston WR LAC
|107
|Jake Ignaszewski
|
W. Robinson WR NYG
|108
|Heath Cummings
|
J. Brissett QB ARI
|Round 10
|Pos
|Team
|Player
|109
|Heath Cummings
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|110
|Jake Ignaszewski
|
D. Moore WR CHI
|111
|Daniel Schneier
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|112
|Brad Curnett
|
A. Pierce WR IND
|113
|Erik Guenther
|
K. Shakir WR BUF
|114
|Jacob Gibbs
|
C. Godwin WR TB
|115
|Alfredo Brown
|
J. Jennings WR SF
|116
|R.J. White
|
P. Washington WR JAC
|117
|Jason Magnone
|
T. Benson RB ARI
|118
|Jamey Eisenberg
|
R. Stevenson RB NE
|119
|Thomas Shafer
|
J. Addison WR MIN
|120
|Joey Wright
|
B. Strange TE JAC
|Round 11
|Pos
|Team
|Player
|121
|Joey Wright
|
J. Higgins WR HOU
|122
|Thomas Shafer
|
R. Doubs WR GB
|123
|Jamey Eisenberg
|
B. Tuten RB JAC
|124
|Jason Magnone
|
C. Hubbard RB CAR
|125
|R.J. White
|
D. Samuel WR WAS
|126
|Alfredo Brown
|
O. Gadsden II TE LAC
|127
|Jacob Gibbs
|
X. Worthy WR KC
|128
|Erik Guenther
|
Z. Charbonnet RB SEA
|129
|Brad Curnett
|
J. Conner RB ARI
|130
|Daniel Schneier
|
D. Montgomery RB DET
|131
|Jake Ignaszewski
|
T. Hunter WR JAC
|132
|Heath Cummings
|
B. Aiyuk WR SF
|Round 12
|Pos
|Team
|Player
|133
|Heath Cummings
|
J. Reed WR GB
|134
|Jake Ignaszewski
|
D. Kincaid TE BUF
|135
|Daniel Schneier
|
J. Johnson TE NO
|136
|Brad Curnett
|
R. Shaheed WR SEA
|137
|Erik Guenther
|
M. Mims WR DEN
|138
|Jacob Gibbs
|
J. Coker WR CAR
|139
|Alfredo Brown
|
J. Mason RB MIN
|140
|R.J. White
|
J. Dobbins RB DEN
|141
|Jason Magnone
|
D. Schultz TE HOU
|142
|Jamey Eisenberg
|
S. Sanders QB CLE
|143
|Thomas Shafer
|
A. Jones RB MIN
|144
|Joey Wright
|
B. Corum RB LAR
|Round 13
|Pos
|Team
|Player
|145
|Joey Wright
|
T. Franklin WR DEN
|146
|Thomas Shafer
|
B. Allen RB NYJ
|147
|Jamey Eisenberg
|
T. Harris WR LAC
|148
|Jason Magnone
|
C. Dike WR TEN
|149
|R.J. White
|
T. Allgeier RB ATL
|150
|Alfredo Brown
|
T. Tagovailoa QB MIA
|151
|Jacob Gibbs
|
J. Downs WR IND
|152
|Erik Guenther
|
D. Douglas WR NE
|153
|Brad Curnett
|
A. Mitchell WR NYJ
|154
|Daniel Schneier
|
M. Golden WR GB
|155
|Jake Ignaszewski
|
D. Watson QB CLE
|156
|Heath Cummings
|
T. Tucker WR LV
|Round 14
|Pos
|Team
|Player
|157
|Heath Cummings
|
K. Coleman WR BUF
|158
|Jake Ignaszewski
|
D. Sampson RB CLE
|159
|Daniel Schneier
|
T. Ferguson TE LAR
|160
|Brad Curnett
|
T. Bigsby RB PHI
|161
|Erik Guenther
|
I. TeSlaa WR DET
|162
|Jacob Gibbs
|
J. Brooks RB CAR
|163
|Alfredo Brown
|
B. Robinson Jr. RB SF
|164
|R.J. White
|
J. Jeudy WR CLE
|165
|Jason Magnone
|
D. Neal RB NO
|166
|Jamey Eisenberg
|
K. Gainwell RB PIT
|167
|Thomas Shafer
|
T. Kelce TE KC
|168
|Joey Wright
|
H. Henry TE NE
|Round 15
|Pos
|Team
|Player
|169
|Joey Wright
|
R. White RB TB
|170
|Thomas Shafer
|
I. Pacheco RB KC
|171
|Jamey Eisenberg
|
T. Horton WR SEA
|172
|Jason Magnone
|
K. Boutte WR NE
|173
|R.J. White
|
C. Ridley WR TEN
|174
|Alfredo Brown
|
T. Spears RB TEN
|175
|Jacob Gibbs
|
P. Bryant WR DEN
|176
|Erik Guenther
|
J. Bech WR LV
|177
|Brad Curnett
|
K. Vidal RB LAC
|178
|Daniel Schneier
|
K. Williams WR NE
|179
|Jake Ignaszewski
|
C. Kupp WR SEA
|180
|Heath Cummings
|
A. Rodgers QB PIT
Team by Team
|Joey Wright
|Rd
|Pk
|Player
|1
|1
|
J. Allen QB BUF
|2
|24
|
M. Nabers WR NYG
|3
|25
|
O. Hampton RB LAC
|4
|48
|
T. Higgins WR CIN
|5
|49
|
B. Irving RB TB
|6
|72
|
D. Smith WR PHI
|7
|73
|
J. Waddle WR MIA
|8
|96
|
K. Monangai RB CHI
|9
|97
|
J. McCarthy QB MIN
|10
|120
|
B. Strange TE JAC
|11
|121
|
J. Higgins WR HOU
|12
|144
|
B. Corum RB LAR
|13
|145
|
T. Franklin WR DEN
|14
|168
|
H. Henry TE NE
|15
|169
|
R. White RB TB
|Thomas Shafer
|Rd
|Pk
|Player
|1
|2
|
D. Maye QB NE
|2
|23
|
D. Achane RB MIA
|3
|26
|
J. Jefferson WR MIN
|4
|47
|
A. Brown WR PHI
|5
|50
|
B. Young QB CAR
|6
|71
|
T. Shough QB NO
|7
|74
|
M. Willis QB GB
|8
|95
|
R. Pearsall WR SF
|9
|98
|
D. Jones QB IND
|10
|119
|
J. Addison WR MIN
|11
|122
|
R. Doubs WR GB
|12
|143
|
A. Jones RB MIN
|13
|146
|
B. Allen RB NYJ
|14
|167
|
T. Kelce TE KC
|15
|170
|
I. Pacheco RB KC
|Jamey Eisenberg
|Rd
|Pk
|Player
|1
|3
|
B. Robinson RB ATL
|2
|22
|
T. McBride TE ARI
|3
|27
|
D. Prescott QB DAL
|4
|46
|
N. Collins WR HOU
|5
|51
|
G. Wilson WR NYJ
|6
|70
|
C. Ward QB TEN
|7
|75
|
L. Burden III WR CHI
|8
|94
|
C. Watson WR GB
|9
|99
|
A. Kamara RB NO
|10
|118
|
R. Stevenson RB NE
|11
|123
|
B. Tuten RB JAC
|12
|142
|
S. Sanders QB CLE
|13
|147
|
T. Harris WR LAC
|14
|166
|
K. Gainwell RB PIT
|15
|171
|
T. Horton WR SEA
|Jason Magnone
|Rd
|Pk
|Player
|1
|4
|
L. Jackson QB BAL
|2
|21
|
C. Lamb WR DAL
|3
|28
|
R. Rice WR KC
|4
|45
|
S. Barkley RB PHI
|5
|52
|
C. Stroud QB HOU
|6
|69
|
K. Walker III RB SEA
|7
|76
|
D. Metcalf WR PIT
|8
|93
|
J. Warren RB PIT
|9
|100
|
W. Marks RB HOU
|10
|117
|
T. Benson RB ARI
|11
|124
|
C. Hubbard RB CAR
|12
|141
|
D. Schultz TE HOU
|13
|148
|
C. Dike WR TEN
|14
|165
|
D. Neal RB NO
|15
|172
|
K. Boutte WR NE
|R.J. White
|Rd
|Pk
|Player
|1
|5
|
J. Burrow QB CIN
|2
|20
|
J. Taylor RB IND
|3
|29
|
B. Nix QB DEN
|4
|44
|
C. Brown RB CIN
|5
|53
|
K. Murray QB ARI
|6
|68
|
D. Henry RB BAL
|7
|77
|
J. Meyers WR JAC
|8
|92
|
K. Pitts TE ATL
|9
|101
|
S. Diggs WR NE
|10
|116
|
P. Washington WR JAC
|11
|125
|
D. Samuel WR WAS
|12
|140
|
J. Dobbins RB DEN
|13
|149
|
T. Allgeier RB ATL
|14
|164
|
J. Jeudy WR CLE
|15
|173
|
C. Ridley WR TEN
|Alfredo Brown
|Rd
|Pk
|Player
|1
|6
|
J. Hurts QB PHI
|2
|19
|
C. McCaffrey RB SF
|3
|30
|
J. Cook RB BUF
|4
|43
|
D. London WR ATL
|5
|54
|
D. Adams WR LAR
|6
|67
|
J. Williams WR DET
|7
|78
|
J. Williams RB DAL
|8
|91
|
S. LaPorta TE DET
|9
|102
|
M. Penix Jr. QB ATL
|10
|115
|
J. Jennings WR SF
|11
|126
|
O. Gadsden II TE LAC
|12
|139
|
J. Mason RB MIN
|13
|150
|
T. Tagovailoa QB MIA
|14
|163
|
B. Robinson Jr. RB SF
|15
|174
|
T. Spears RB TEN
|Jacob Gibbs
|Rd
|Pk
|Player
|1
|7
|
J. Daniels QB WAS
|2
|18
|
J. Herbert QB LAC
|3
|31
|
T. McMillan WR CAR
|4
|42
|
T. Henderson RB NE
|5
|55
|
C. Skattebo RB NYG
|6
|66
|
C. Loveland TE CHI
|7
|79
|
T. Kraft TE GB
|8
|90
|
R. Odunze WR CHI
|9
|103
|
R. Dowdle RB CAR
|10
|114
|
C. Godwin WR TB
|11
|127
|
X. Worthy WR KC
|12
|138
|
J. Coker WR CAR
|13
|151
|
J. Downs WR IND
|14
|162
|
J. Brooks RB CAR
|15
|175
|
P. Bryant WR DEN
|Erik Guenther
|Rd
|Pk
|Player
|1
|8
|
P. Nacua WR LAR
|2
|17
|
P. Mahomes QB KC
|3
|32
|
B. Bowers TE LV
|4
|41
|
J. Love QB GB
|5
|56
|
K. Williams RB LAR
|6
|65
|
D. Swift RB CHI
|7
|80
|
M. Evans WR TB
|8
|89
|
M. Pittman WR IND
|9
|104
|
G. Kittle TE SF
|10
|113
|
K. Shakir WR BUF
|11
|128
|
Z. Charbonnet RB SEA
|12
|137
|
M. Mims WR DEN
|13
|152
|
D. Douglas WR NE
|14
|161
|
I. TeSlaa WR DET
|15
|176
|
J. Bech WR LV
|Brad Curnett
|Rd
|Pk
|Player
|1
|9
|
J. Dart QB NYG
|2
|16
|
A. St. Brown WR DET
|3
|33
|
G. Pickens WR DAL
|4
|40
|
S. Darnold QB SEA
|5
|57
|
R. Harvey RB DEN
|6
|64
|
L. McConkey WR LAC
|7
|81
|
T. Warren TE IND
|8
|88
|
Q. Judkins RB CLE
|9
|105
|
T. Hill WR MIA
|10
|112
|
A. Pierce WR IND
|11
|129
|
J. Conner RB ARI
|12
|136
|
R. Shaheed WR SEA
|13
|153
|
A. Mitchell WR NYJ
|14
|160
|
T. Bigsby RB PHI
|15
|177
|
K. Vidal RB LAC
|Daniel Schneier
|Rd
|Pk
|Player
|1
|10
|
J. Smith-Njigba WR SEA
|2
|15
|
T. Lawrence QB JAC
|3
|34
|
A. Jeanty RB LV
|4
|39
|
B. Mayfield QB TB
|5
|58
|
T. Etienne RB JAC
|6
|63
|
E. Egbuka WR TB
|7
|82
|
B. Thomas Jr. WR JAC
|8
|87
|
M. Wilson WR ARI
|9
|106
|
Q. Johnston WR LAC
|10
|111
|
T. Tracy Jr. RB NYG
|11
|130
|
D. Montgomery RB DET
|12
|135
|
J. Johnson TE NO
|13
|154
|
M. Golden WR GB
|14
|159
|
T. Ferguson TE LAR
|15
|178
|
K. Williams WR NE
|Jake Ignaszewski
|Rd
|Pk
|Player
|1
|11
|
J. Chase WR CIN
|2
|14
|
C. Williams QB CHI
|3
|35
|
M. Stafford QB LAR
|4
|38
|
J. Jacobs RB GB
|5
|59
|
T. McLaurin WR WAS
|6
|62
|
C. Sutton WR DEN
|7
|83
|
T. Pollard RB TEN
|8
|86
|
J. Ferguson TE DAL
|9
|107
|
W. Robinson WR NYG
|10
|110
|
D. Moore WR CHI
|11
|131
|
T. Hunter WR JAC
|12
|134
|
D. Kincaid TE BUF
|13
|155
|
D. Watson QB CLE
|14
|158
|
D. Sampson RB CLE
|15
|179
|
C. Kupp WR SEA
|Heath Cummings
|Rd
|Pk
|Player
|1
|12
|
J. Gibbs RB DET
|2
|13
|
B. Purdy QB SF
|3
|36
|
J. Goff QB DET
|4
|37
|
C. Olave WR NO
|5
|60
|
B. Hall RB NYJ
|6
|61
|
Z. Flowers WR BAL
|7
|84
|
H. Fannin Jr. TE CLE
|8
|85
|
M. Harrison Jr. WR ARI
|9
|108
|
J. Brissett QB ARI
|10
|109
|
J. Croskey-Merritt RB WAS
|11
|132
|
B. Aiyuk WR SF
|12
|133
|
J. Reed WR GB
|13
|156
|
T. Tucker WR LV
|14
|157
|
K. Coleman WR BUF
|15
|180
|
A. Rodgers QB PIT