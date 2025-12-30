Rams' Stetson Bennett: Emergency QB for MNF
By RotoWire Staff
• 1 min read
Bennett (coach's decision) is inactive but will serve as the Rams' emergency third quarterback against the Falcons on Monday, Stu Jackson of the Rams' official site reports.
As he's done all season, Bennett will be the Rams' emergency QB3 on Monday, which means he's prohibited from playing unless both Matthew Stafford and Jimmy Garoppolo were to leave the game due to injury, illness or ejection.
