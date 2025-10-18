Tanoh Kpassagnon: Done in Chicago
By RotoWire Staff
• 1 min read
Chicago released Kpassagnon on Friday.
Kpassagnon had been mixing in fairly regularly on the defensive line prior to the Bears' bye in Week 5, but now he's becoming a free agent, possibly because the team expects 2024 fifth-rounder Austin Booker to make his 2025 regular-season debut in Week 7. In any case, Kpassagnon will now have to look for another opportunity with a different club.
More News
-
Saints' Tanoh Kpassagnon: On track to play Week 16•
-
Saints' Tanoh Kpassagnon: Inactive Sunday•
-
Saints' Tanoh Kpassagnon: Activated from PUP list•
-
Saints' Tanoh Kpassagnon: Won't return for Week 14•
-
Saints' Tanoh Kpassagnon: Won't be activated off IR•
-
Saints' Tanoh Kpassagnon: Practices fully Wednesday•