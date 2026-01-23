default-cbs-image
Dickinson (illness) is good to play Friday versus Tampa Bay, per Charlie Roumeliotis of WGN Radio.

Dickinson was a late scratch for Thursday's game against Carolina, but it seems that will be the extent of the time he'll miss due to the illness. His return might lead to Colton Dach being a healthy scratch Friday. Dickinson has six goals and 10 points in 36 outings in 2025-26.

