Blue Jackets' Sean Monahan: Back at practice Thursday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Monahan (illness) returned to practice Thursday after missing Wednesday's skate, Mark Scheig of The Hockey Writers reports.
Monahan had a mediocre start to the season, tallying 10 goals and 17 assists in 52 appearances this season. The 31-year-old managed 19 goals and 57 points in 52 games during the 2024-25 regular season.
