Hurricanes' Frederik Andersen: Set to face Chicago
By RotoWire Staff
• 1 min read
Andersen is expected to start at home against Chicago on Thursday, per Chip Alexander of The Raleigh News & Observer.
Andersen stopped 29 of 30 shots en route to a 4-1 win over the Devils in his last start Saturday. He's 7-10-3 with a 3.26 GAA and an .869 save percentage in 20 outings in 2025-26. Chicago ended its three-game losing streak Monday, but the Blackhawks have still scored two or fewer goals in each of their past four games.
