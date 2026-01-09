Hurricanes' Mark Jankowski: Nets goal in Thursday's win
By RotoWire Staff
• 1 min read
Jankowski scored a goal on three shots in Thursday's 5-2 win over the Ducks.
Jankowski was scratched Tuesday versus the Stars but drew back in for Noah Philp (concussion). The 31-year-old Jankowski continues to fill a fourth-line role when he's in the lineup, which is far from guaranteed to happen every game. He's at three goals, seven points, 32 shots on net, 24 blocked shots and 21 hits over 32 appearances this season.
