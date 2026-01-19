Hurricanes' William Carrier: Ready to return
By RotoWire Staff
• 1 min read
Carrier (lower body) is expected to play Monday versus Buffalo, per Chip Alexander of The Raleigh News & Observer.
Carrier missed four straight games due to the injury. He has five goals, 10 points and 91 hits in 38 outings in 2025-26. Jesperi Kotkaniemi might be a healthy scratch against the Sabres due to Carrier's return.
