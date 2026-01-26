default-cbs-image
Douglas was summoned from his conditioning loan with AHL Syracuse on Monday.

Douglas didn't earn a point in six AHL outings during his conditioning stint. He has two assists, 15 shots on goal, 29 hits and 75 PIM in 27 NHL appearances this season. If Gage Goncalves (undisclosed) and Jack Finley (illness) are unavailable to play, Douglas could occupy a bottom-six role against Utah on Monday.

