Predators' Jonathan Marchessault: Not playing Friday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Marchessault (lower body) won't play Friday versus the Blackhawks.
Marchessault is considered day-to-day, giving him a chance to play Saturday versus the Jets. The 34-year-old winger has earned just two points over 11 outings in November so far.
