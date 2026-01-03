Predators' Jonathan Marchessault: Remains out Saturday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Marchessault (lower body) isn't expected to play Saturday in Calgary, per Brooks Bratten of the Predators' official site.
Marchessault hasn't been in the lineup since Dec. 17. He has seven goals and 10 points in 28 appearances in 2025-26. When Marchessault is healthy, he'll likely serve in a top-six capacity and receive a role on the power play.
