Brewers' Blake Perkins: Grabbing seat Monday
By RotoWire Staff
• 1 min read
Perkins is not in the lineup for Monday's game against the Pirates.
Perkins has been the Brewers' everyday center fielder since Jackson Chourio (hamstring) got hurt, but he'll retreat to the bench after 10 straight starts. Brandon Lockridge will patrol center field and bat eighth for Milwaukee.
More News
-
Brewers' Blake Perkins: Enjoys big game in victory•
-
Brewers' Blake Perkins: Goes yard twice in wild win•
-
Brewers' Blake Perkins: Clutch off bench•
-
Brewers' Blake Perkins: Moving into reserve role•
-
Brewers' Blake Perkins: Getting look in everyday role•
-
Brewers' Blake Perkins: Adds steal Saturday•