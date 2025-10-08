default-cbs-image
Perkins is absent from the lineup Wednesday for Game 3 of the NLDS against the Cubs.

Perkins started in center field in Games 1 and 2, reaching base three times and driving in a run, but he'll begin Wednesday's festivities on the bench. Brandon Lockridge is starting in center field and batting eighth for the Brewers.

