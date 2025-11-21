default-cbs-image
The Brewers and Bauers avoided arbitration by agreeing to a one-year contract Friday.

Bauers re-signed with the Brewers on a minor-league deal last offseason before slashing .235/.353/.399 with seven home runs over 85 regular-season contests. The left-handed-hitting Bauers should see semi-regular reps between first base, left field and designated hitter against right-handed pitching in 2026.

