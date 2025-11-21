Brewers' Jake Bauers: Settles with Brewers
By RotoWire Staff
• 1 min read
The Brewers and Bauers avoided arbitration by agreeing to a one-year contract Friday.
Bauers re-signed with the Brewers on a minor-league deal last offseason before slashing .235/.353/.399 with seven home runs over 85 regular-season contests. The left-handed-hitting Bauers should see semi-regular reps between first base, left field and designated hitter against right-handed pitching in 2026.
More News
-
Brewers' Jake Bauers: Getting another turn in left field•
-
Brewers' Jake Bauers: Drawing Game 3 start at first base•
-
Brewers' Jake Bauers: Yielding to Vaughn at first base•
-
Brewers' Jake Bauers: On bench Sunday•
-
Brewers' Jake Bauers: Reaches base four times•
-
Brewers' Jake Bauers: Sitting Tuesday•